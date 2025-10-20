10月20日、流通経済大柏高の３年生DF増田大空のジュビロ磐田内定が発表された。これで流通経済大柏からの高卒プロ入りは、DF島谷義進、MF安藤晃希（共に水戸ホーリーホック）に次いで３人目となる。増田は精度抜群の左足のキックが武器の左サイドバック。鹿島アントラーズつくばジュニアユースでは３年間、かつてJリーグ屈指のレフティ左サイドバックだった根本裕一監督から基礎と応用をしっかりと学んだ。高校ではトップで