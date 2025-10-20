自民党と日本維新の会が20日夜、党首会談を行い、連立政権を樹立することで正式に合意しました。自民党の高市総裁と日本維新の会の吉村代表は、午後6時過ぎから国会内で会談しました。高市氏と吉村氏は、政策についての一致事項や首相指名選挙での連携などを記した連立政権の合意書に署名しました。自民党・高市総裁：大変大きな一歩だと思っております。これから日本を前に進めるために精いっぱい働いていく所存です。日本維新の