◇パCSファイナルステージ第6戦日本ハム―ソフトバンク（2025年10月20日みずほペイペイD）日本ハムの達孝太投手（21）が20日、CSファイナルS第6戦にプロ初の中4日で先発登板。6回途中2失点（自責1）でマウンドを降り、ベンチでガックリと肩を落とした。15日の開幕戦で6回93球無失点と好投。中4日で必勝を託された達は、3回に1死一、二塁から周東を一ゴロに打ち取ったが、清宮幸が一塁ベースを踏んだ後に二塁へ投げたボー