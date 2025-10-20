機内の収納棚から上がる赤い炎。乗客からは悲鳴が上がっています。18日、中国・杭州から韓国・ソウルのインチョン空港に向かっていた中国国際航空の旅客機内で火災が発生。火元は収納棚の手荷物でした。火災の原因は、モバイルバッテリーに使われている「リチウムイオン電池」。乗客が機内に持ち込んだものでした。乗客の協力により火は消し止められ、けが人はいませんでしたが、目的地に到着する前に上海の空港に緊急着陸する事態