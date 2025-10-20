ドジャースが１７日（日本時間１８日）、本拠地で行われた「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ」でブルワーズを５-１で下し、４連勝で２年連続のワールドシリーズ進出を決めた。ドジャース奥さま会もお揃いのドジャーブルーのジャンパーで応援。試合後のフィールド上では集合写真を撮ったり、夫や恋人と記念写真を撮り、喜びを分かち合った。お揃いのジャンパーの着こなしもそれぞれ個性が光る。ブロンドのスミスの妻カーラさん