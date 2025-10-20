ロッテ・サブロー新監督が２０日、本拠のＺＯＺＯを訪れて、２３日に開催される「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（東京・グランドプリンスホテル新高輪）に向けて、指名候補選手９４人の映像をチェックした。６時間以上かけて全ポジションの候補の映像を見て、１位候補は７人に絞ったが「結局、決まらなかった。ウチはもう、全部が補強ポイントなんで。ほんまに分からないです。うーん、どう