巨人の浅野翔吾外野手、石塚裕惺内野手、荒巻悠内野手、三塚琉生外野手が「みやざきフェニックス・リーグ」の試合がない休養日だった２０日、野球教室で講師役を務めた。児童の「スポーツ・運動に親しむ機会の提供」などを目的として宮崎市で行っている「エンジョイスポーツ教室巡回事業」の一環で宮崎市内の池内小学校で開催。４選手が登場すると、大きな拍手とともに、生徒からは「大きい」「かっこいい」という声が上がった