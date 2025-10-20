バレーボールVリーグが今度の土曜日に開幕します。 開幕を前に昨シーズン王者のフラーゴラッド鹿児島が塩田知事に意気込みを語りました。 県庁を訪れたのはフラーゴラッド鹿児島の川畑俊輔GMと藤田高教監督、長友優磨キャプテン、新加入の迫田郭志選手の4人です。 チームは昨シーズンから生まれ変わった新生「Vリーグ」の初代王者に輝きました。今度の土曜日・25日の