ドル円は１５０円台での振幅、自民と維新の連立合意で次の展開待ちに＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドル円はが150円台での振幅となっている。本日正式に自民と維新の連立合意が発表された。これであすは高市首相の誕生となる。東京市場ではいわゆる高市トレードで151円台に乗せたあと、調整売りや高田委員のタカ派発言などで150円台半ばへと売り戻された。ロンドン序盤には150円台前半へと一段安となる場面があっ