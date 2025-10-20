◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク-日本ハム(20日、みずほPayPayドーム)ソフトバンク・モイネロ投手は、7回1失点で降板となりました。試合後に明かされた降板コメントはただ一言、「勝つ！」。勝利への熱い思いをのぞかせました。15日に行われた第1戦では、110球を投げ7回無失点に抑えていたモイネロ投手。それから中4日での起用となったこの日も、6奪三振を記録するなど7回1失点の力投を見せました。7