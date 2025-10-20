20日(月)の冬の便り■初雪稚内、旭川、網走■初冠雪鷲別岳（室蘭）横津岳（函館）手稲山（札幌）◎あすの全国の天気曇りや雨の所が多いでしょう。北海道の日本海側やオホーツク海側は、冷たい雨や雪で、平地でも雪の積もる所がありそうです。東北の日本海側や新潟、関東、東海、紀伊半島、四国、九州南部は雨の降る所があるでしょう。北海道の太平洋側や北陸、近畿、中国、九州北部などは晴れ間が出る時間もありそうです。◎あすの