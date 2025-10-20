「日本維新の会」が「自民党」との連立政権の発足に向けて実質的に合意したことを明らかにしました。ただ、維新が“絶対条件”とする「議員定数の削減」については疑問の声もあがっています。（10月20日「Nスタ」午後5時20分ごろの放送より）【写真を見る】「議員定数削減」で各党からあがる批判の声定数削減がセンターピン「1割、50人くらい削減したい。比例でもいいです」井上貴博キャスター：自民党と日本維新の会が連立を組む