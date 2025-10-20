本日の日経平均株価は、高市新首相選出が確実視されたことでリスク選好の買いが優勢となり、前週末比1603円高の4万9185円と急反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は20社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、高市氏が打ち出す政策関連テーマの一つである核融合発電で