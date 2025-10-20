俳優・胗俊太郎が２０日、都内で行われた、映画「消滅世界」（１１月２８日公開）の完成披露上映会に、主演の蒔田彩珠、共演の恒松祐里、結木滉星と出席した。この日は作品のタイトルにちなみ「この世界から消えてほしくないもの」という話題でトークが展開。胗は「犬と答えようと思ったけど変えるわ。新しいもの思い浮かんだ。もっとアーティスティックな」と前置きし「におい」と回答。「料理好きだったり食べる