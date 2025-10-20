Ayumu Imazuが新曲「あなたといたい」を11月5日に配信リリースすることを発表した。新曲「あなたといたい」はAyumu Imazuが、幼馴染の結婚をきっかけに親友へ贈る想いを込めて制作した楽曲。2025年1月にTikTokへデモ音源を投稿したことを皮切りに、SNSを中心に話題が拡散し、現在ではユーザー投稿数（UGC）が8,000件を突破。さらに、今年5月に開催された日比谷公園大音楽堂でのワンマンライブにてサプライズで初披露され、ファンの