ポッター氏＝9月（ロイター＝共同）スウェーデン・サッカー協会は20日、同国代表の新監督に英国出身のポッター氏が就任すると発表した。50歳の同氏はスウェーデンのクラブで長く監督を務めた後、イングランド・プレミアリーグで三笘薫の所属するブライトンやチェルシー、ウェストハムを率いた。スウェーデンは2026年ワールドカップ（W杯）欧州予選で苦戦し、トマソン前監督を解任した。（共同）