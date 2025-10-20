キノコが生えて倒木の恐れがあった、名古屋市東区のケヤキの木の伐採が完了しました。東区東桜に街路樹として植えられた樹齢70年ほどのケヤキは、根元付近に生えたキノコの影響で腐朽が進み、市は倒木のリスクがあるとして伐採を決めていました。伐採作業は20日午前9時ごろから始まり、午前中は高い位置の枝を切って地面に下ろすなど、クレーンを使った慎重な作業が進められました。午後からは太い幹の周りを1周する