クリープハイプが、10月15日(水)に配信リリースした新曲「だからなんだって話」のミュージックビデオを公開した。本楽曲は10⽉24⽇(⾦)公開の映画『ミーツ・ザ・ワールド』の主題歌。MVは映画と同じく松居大悟監督がメガホンを取り、南琴奈演じるキャバ嬢のライが登場する。MVのラストは映画本編へと繋がるストーリーとなっており、由嘉里(杉咲花)と出会う前のライの孤独な日常を描く“エピソードゼロ”的な作品