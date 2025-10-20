Adoが、自身2度目のワールドツアーを終え凱旋公演となるドームツアー＜Ado DOME TOUR 2025「よだか」＞を11月に開催する。この開催を前に、10月20日（月）より「Ado全世界共通凱旋模試」が開催されることが決定した。「Ado全世界共通凱旋模試」は特設サイトにて実施され、全世界どこからでも参加可能だ。この機会にあなたのAdo力をぜひ試してほしい。さらに、東急電鉄の車内ドア横にもポスターが掲出される。＜Ado DOME TOUR 2025