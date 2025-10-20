劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が、週末観客動員ランキング5週連続1位を獲得。9月19日の公開から10月19日までの31日間で、観客動員426万人、興行収入65億円を突破した。このたび、10月24日よりSCREENX、ULTRA 4DXでの上映が決定。同日より英語字幕版での上映も決まった。併せて、戦闘シーンの場面カット10点も公開された。【動画】270度の視界すべてで堪能できる！劇場版『チェンソーマン レゼ篇』SCREENX プロモーション映