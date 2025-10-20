女優の蒔田彩珠が20日、都内で行われた映画『消滅世界』完成披露上映会に共演の柳俊太郎、恒松祐里、結木滉星、川村誠監督と共に出席。世界から消えてほしくないものを明かした。【写真】蒔田彩珠＆恒松祐里、笑顔で舞台挨拶に登場本作は、芥川賞作家・村田沙耶香の同名小説を、映像ディレクター・川村誠の初監督・初脚本で実写映画化。超少子化の先−「性」が消えゆく世界で激動する「恋愛」「結婚」「家族」のあり方にほんろ