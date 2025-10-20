サッポロビールは、冬季限定の「サッポロ 冬物語」を2025年10月21日（火）に全国で数量限定発売します。 「サッポロ 冬物語」 記事のポイント 今年も冬限定の味が登場。初めて発売されたのは1988年で、なんと今年で38年目を迎えるロングセラー商品なんです。寒い季節にピッタリなまろやかなコクとキレのよさで、お鍋などの冬の味覚にもマッチします。 本商品は、冬にしか味わえない季節限定のビールです。小麦麦芽を