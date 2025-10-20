◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第６戦ソフトバンク―日本ハム（２０日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクの先発・モイネロが７回３安打１失点で降板。１点のリードを守ったまま、２番手・松本裕にマウンドを託した。７回無失点でチームを勝利に導いた１５日の第１戦から中４日での登板。３回まで１安打無失点の立ち上がりを見せた。１点の先制点をもらった直後の４回。先頭の矢沢を右翼