◇大学野球関西学生野球秋季リーグ最終節2回戦立命大4―3同大（2025年10月20日わかさスタジアム京都）関西学生野球の秋季リーグは20日に最終節2回戦が行われ、立命大が同大を延長10回の末にサヨナラ勝利で退けて勝ち点5とし、2019年春以来40度目の優勝を決めた。「5番・一塁」の角井翔一朗内野手（4年）は2回に先制2ランを放ち、1982年春に発足した新リーグ以降では1シーズン最多に並ぶ今秋5本塁打目を記録。その後、8回