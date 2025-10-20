20日午後7時45分ごろ、東京のJR山手線内回りの車内で、「催涙スプレーをまかれた」と駅員から110番があった。捜査関係者によると、現場は東京都豊島区の大塚駅とみられ、スプレーをまいたとされる人物を確保している。