警察官を名乗る男の話を信じた女性が、約3億5000万円相当の金塊と現金1000万円余りをだまし取られました。宮城・仙台市太白区に住む70代女性の自宅に、2025年7月、「2時間後に電話が使えなくなる」といった内容の自動音声電話がありました。ガイダンスに従って操作すると、警視庁の警察官を名乗る男に電話がつながり、「あなた名義の携帯電話が犯罪に使われている」「確認するため、全財産を警察と金融庁で調査する」などと言われ