女優蒔田彩珠（23）が20日、都内で主演映画「消滅世界」（11月28日公開、川村誠監督）完成披露上映会に出席した。芥川賞作家の村田沙耶香氏が15年に刊行した小説が原作。性愛がタブーとされ人工授精での妊娠、出産が常識となった世界を描き、蒔田は両親が愛し合って生まれた主人公、雨音（あまね）を演じる。作品の印象を問われると「フィクションだけど、進んでいくと近い未来の話のように感じて、ゾクッとする怖さを感じました」