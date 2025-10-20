女子フィギュアスケートで新潟市出身の17歳が快挙を達成しました。フランスで開かれたグランプリシリーズで新潟市出身初出場の中井亜美選手が頂点に立ちました。新潟市出身の17歳・中井亜美選手。まずはショートプログラムで見せた冒頭のトリプルアクセル。きれいに着氷します。続く3回転のコンビネーションも…。来年2月のミラノ・コルティナオリンピック代表を目指すシーズンで圧巻のショー