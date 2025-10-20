「100年の遊び心 コレクション」来年に創業100周年を迎えるゴディバ ジャパンは、アニバーサリーイヤー商品の第1弾として「100年の遊び心 コレクション」を、来年1月8日から、全国のゴディバショップ、GODIVA cafeおよびゴディバオンラインショップで期間限定販売する。ゴディバの歴史は、1926年にベルギーのショコラティエ、ピエール・ドラップスが始めた家族経営の小さなチョコレート工房から始まった。来年、創業100周年を迎え