「POP MART（ポップマート）」のキャラクターたちが、ハロウィンにちなんだ姿で渋谷・キャットストリートにお目見え！2025年10月24日（金）〜31日（金）に開催されるポップアップでは、ラブブなどが人気のTHE MONSTERS、トゥインクルトゥインクル、ディムーら新商品のお買い物が楽しめるそうですよ。【渋谷】「ポップマート」のハロウィン限定POP UP『Why So Serious』がテーマのポップアップは、渋谷のハロウィンナイトに迷い込ん