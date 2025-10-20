岡山県の県立高校の来年度の募集定員が発表されました。募集定員は1万625人と今年度と同水準になりました。また興陽高校は、学科の改編後、初めて定員を募集します。 【画像を見る】「あなたが目指す高校」「あなたの母校」の募集定員は？ 岡山県によりますと、県内の県立高校50校の募集定員は、前年度とほぼ同じで、1万625人となります。 このうち興陽高校は、時代のニーズに応えるため、家政科と被服デザイン科をライフ