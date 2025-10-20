東京都虹の下水道館のエントランス東京都下水道局の公式キャラクター「アースくん」は、9月10日「下水道の日」に誕生25周年を迎えた。この節目に合わせて、アースくんのデザインをリニューアルした。アースくんは、下水道の役割や大切さを子どもから大人まで幅広い世代に伝えるために誕生したキャラクター。今回のリニューアルでは初代デザインの雰囲気を引き継ぎながら、現代らしい表情や色彩にアレンジすることで、より身近に感