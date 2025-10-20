スイスの独立系時計ブランド「Oris（オリス）」は、世界的なウォッチコレクターコミュニティ「RedBar（レッドバー）」とのパートナーシップによる限定モデル「Oris × RedBar Divers Limited Edition II」を発表した。世界限定250本、価格は44万円。○RedBarとの再共演が生んだ限定コラボレーションオリスとレッドバーは、2007年にレッドバーが設立されて以来、長きにわたった時計文化を共有してきた。今回のタイムピースは、ニュ