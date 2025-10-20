静岡県伊東市の田久保市長が議会を解散したことに伴う伊東市議選が行われ、“反田久保派”が19人当選、田久保市長の失職が確実な状況となりました。■号外のミダシは…失職は“ほぼ確実”な状況まで追い込まれました。「市議選の号外です」20日朝、静岡県伊東市で配られた新聞の号外。そのミダシは「伊東市長、失職濃厚」。伊東市民「当然だと思いますけど。停滞してますよね、市の仕事が」受け取った人の中には、伊東市の前市長の