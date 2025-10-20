一力遼棋聖への挑戦権を争う第５０期棋聖戦挑戦者決定トーナメントは２０日、東京都千代田区の日本棋院で行われ、Ｃリーグ優勝の福岡航太朗七段が、Ａリーグ優勝の高尾紳路九段に１９２手までで白番中押し勝ちした。次戦ではＳリーグ２位の許家元九段と対局する。