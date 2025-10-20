楽天モバイルが2025年9月16〜30日に設置した基地局リストを公開！楽天モバイルは14日、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）において2023年7月より実施している「Rakuten最強プラン」プロジェクトとして新たに2025年9月16日（火）から9月30日（火）までに全国31都道府県102市区町村で基地局を設置したとお知らせして