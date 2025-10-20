フラッグシップスマホ「Galaxy S25」と「Galaxy S25 Ultra」のau版がAndroid 16に！KDDIは15日、携帯電話サービス「au」向け5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「Galaxy S25（型番：SCG31）」および「Galaxy S25 Ultra（型番：SCG32）」（ともにSamsung Electronics製）に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2025年10月15日（水）より提供開始したとお知らせして