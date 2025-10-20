俳優の松田洋治、石田ゆり子、映画プロデューサーの鈴木敏夫氏が２０日、都内で「もののけ姫」４Ｋデジタルリマスター（宮崎駿監督、２４日公開）のＩＭＡＸプレミア試写会舞台あいさつに登壇した。１９９７年に初公開され、今もなお、国内外から人気を博している「もののけ姫」。今作はスタジオジブリ監修のもと、最高画質の４Ｋデジタルリマスターで再上映される。松田は当初、主人公・アシタカの声優をする事を知らなかっ