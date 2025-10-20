◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第６戦ソフトバンク―日本ハム（２０日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクの先発・モイネロがグラブをたたきつけて悔しがった。１点リードの７回２死、代打のマルティネスに四球を与えた直後だった。同じキューバ出身で、ガッツポーズをしたマルティネスとは対照的な姿。すぐに気持ちを落ち着け、進藤を空振り三振に仕留めた。モイネロはこの日が来日初の中