今月23日のプロ野球ドラフト会議で指名が期待される県関係選手を紹介するシリーズです。3回目のきょうは、県内初の通信制高校野球部から夏の主役となった未来高校富山の江藤蓮投手です。今年の夏、創部8年目にして初の甲子園出場を果たした未来富山。その原動力となったのがエースで4番の江藤蓮投手です。あの夏から2か月、江藤投手は次の目標に向けて歩み始めています。江藤蓮投手「小さいころからプロ野球選手ってい