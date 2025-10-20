プロ野球の話題です。10月23日に行われるドラフト会議。オイシックス新潟アルビレックスBCから指名が期待される選手をご紹介します。NPB参加2年目、着実にレベルアップしたオイシックスは去年より順位を1つ上げ、7位でシーズンを終えました。観客動員数はのべ10万人を突破。巨人に次ぐ2番目の多さで県内での野球人気も熱を帯びています。そして……23日に行われるのがセ・リーグ、パ・リーグ12球団への道が開け