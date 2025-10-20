年に何回か行われる「個人面談」。保護者が学校に行って先生と2人で話し、普段のわが子の様子を知ったり、悩みを相談できたりする貴重な時間ですよね。そんな個人面談はあらかじめ1人1人の持ち時間が決まっていますが、先日ママスタコミュニティでは「個人面談で長々喋る親ってなんなの？」というタイトルで、こんな怒りの投稿が寄せられました。『小学生の子どもの個人面談。順番2番目だし、1人目が終わる時間から30分空いている