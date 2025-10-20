¥À¡¼¥¯¥ì¥Ã¥É¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç½÷Í¥¤Î°æ·å¹°·Ã(28)¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢·ãÊÑ¤Ö¤ê¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£18Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»(ÀéÍÕ»Ô)¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë¥â¥Ç¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¬¥ë¥¢¥ï¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥À¡¼¥¯¥ì¥Ã¥É¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤±¤§¤§¤§¤§¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÈÊ·°Ïµ¤°ã