◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第6戦ソフトバンク―日本ハム（20日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが5回、再び勝ち越しに成功した。先頭の山川穂高がストレートの四球を選んだ後、2死から牧原大成、周東佑京の連打で満塁となった。打席には川瀬晃。球場全体から「YAHYAHYAH」コールが湧き起こった。カウント1―1となり、達孝太が投じた3球目のフォークを捉え、適時右前打。一塁