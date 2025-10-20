JR九州によると、20日午後7時14分ごろ、日豊線宗太郎〜市棚で、にちりん16号(宮崎空港午後5時17分発小倉行き)がシカと衝突した。同7時43分ごろ、同線小倉〜南宮崎で遅れが出ている。▶JR九州・運行情報