福岡県警筑後署は20日、大木町に住む女性が持つ携帯に同日、兵庫県警の警察官を名乗る男から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「クレジットカードに関する事件で連絡をした。書類は届いているか。今、独り住まいか」などと言われる内容だった。