福岡県と同県田川市は２０日、同市の私立「松原保育園」で、女性保育士１０人（２０〜６０歳代）が園児への虐待などを繰り返したとして、運営する社会福祉法人「松原福祉会」に児童福祉法などに基づく改善勧告を出した。園では８月４日、女性保育士が園児をたたいたのを女性園長が目撃し、市に報告。県と市が同１４日〜１０月１７日、特別指導監査を実施した。県によると、７月１８日〜８月６日の保育室の防犯カメラ映像など