「一般戦」（２０日、多摩川）７６歳５カ月の現役最年長レーサーが多摩川で躍動している。高橋二朗（７６）＝東京・３２期・Ｂ１＝が２日目１０Ｒで、ＳＧ５冠の菊地孝平（静岡）と３９歳年下の野間大樹（大阪）を２周２Ｍでさばいて２着。きっちり結果を残した。「レース足がいいね。もらってから若干くらいしか調整していないけど、乗り心地もいい」と好感触。２４年１１月の鳴門以来、１１カ月ぶりの予選突破が見えてきた。