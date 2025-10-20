全国的にコメ価格の高止まりが続く中、鹿児島県霧島市では給食のない高校生や大学生に政府の備蓄米を配布する取り組みがはじまりました。 きょう20日夕方ドライブスルー形式で配られたのはコメ10キロです。 (保護者)「すごく助かる。きのうも5合食べた、夜だけで。食べ盛り（のきょうだいが）もう1人いるので」 (保護者)「すごくありがたいうれしい限り。弁当もあるので助かっている」 全国的なコメ価格の高止まりが続く