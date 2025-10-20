国の調査では幼稚園児の5%、小学校低学年の30%が自分専用のスマートフォンを持っているというデータもあります。 正しい付き合い方を親子で学んでもらおうと鹿児島市で講座が開かれました。 「分かってるけどやめられない状況になるのが、脳の発達段階にある子どもたち」 無料で開かれた講座は「子どもにスマホを見せるとなかなか手放してくれない」との相談を受け開かれたもので、0歳から5歳の子どもを育てる母